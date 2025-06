Jelonek utknął w błocie. Strażacy ruszyli na pomoc

Strażacy w amerykańskim stanie Georgia zostali wezwani w czwartek, aby pomóc osobie, która utknęła w błocie. Gdy przybyli na miejsce przekonali się, że w grząskim gruncie faktycznie coś utknęło, ale nie jest to człowiek.

Strażacy z hrabstwa DeKalb w amerykańskim stanie Georgia otrzymali w czwartek zgłoszenie, że w Parku Henderson w mieście Tucker, leżącym na obszarze metropolitalnym Atlanty, w błocie utknął człowiek. Po tym, jak przejechali ponad trzy kilometry do parku i przedarli się przez kilometr lasu, odkryli, że nie jest to człowiek, a jelonek. Zwierzę utknęło w błocie po samą głowę.

- To nie jest człowiek, to tak naprawdę dzikie zwierzę - powiedział kapitan Jaeson Daniels ze straży pożarnej hrabstwa DeKalb - To było bardzo niespodziewane. Musieliśmy opracować inną strategię (niż w przypadku człowieka - red.) - dodał.