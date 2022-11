Pyton połknął 1,5-metrowego aligatora. Naukowcy pokazali nagranie z sekcji zwłok

Pytony birmańskie ( Python molurus bivittatus ), będące jednym z podgatunków pytona tygrysiego, to jedne z największych węży na świecie. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet do siedmiu metrów długości. Służby w Parku Narodowym Everglades na południu Florydy znalazły kilka dni temu prawie 5,5-metrowego pytona, po czym postanowiono go uśpić.

Pytony birmańskie uważane są bowiem za gatunek inwazyjny na Florydzie. Te groźne węże rozmnażają się w szybkim tempie i sieją spustoszenie w lokalnym ekosystemie. Co roku organizowany jest nawet konkurs polowania, organizatorzy obligują jednak uczestników do zabijania gadów w "humanitarny sposób", w innym przypadku czeka ich dyskwalifikacja. Od 2012 roku sprowadzanie tych zwierząt do Stanów Zjednoczonych jest nielegalne. Mimo to lokalne władze szacują, że ich populacja przekracza na Florydzie 100 tysięcy osobników.