Tegoroczny lipiec był najgorętszym miesiącem w Turcji od ponad pół wieku - poinformowało tureckie ministerstwo środowiska. Rekordowe wartości na termometrach odnotowano na 66 stacja meteorologicznych w całym kraju.

Z danych Tureckiej Państwowej Służby Meteorologicznej wynika, że tegoroczny lipiec był najcieplejszym miesiące w Turcji od 55 lat. Średnia temperatura powietrza wyniosła 26,9 stopnia Celsjusza. Najwyższe wartości na termometrach odnotowano we wschodniej i południowo-wschodniej Anatolii.

Ponad 50 stopni

Z raportu wynika, że w ubiegłym miesiącu średnia temperatura powietrza była o 1,9 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020. Rekordowe wartości na termometrach odnotowano na 66 stacja meteorologicznych z 220 w całym kraju - podało na platformie X tureckie ministerstwo środowiska.

Turecka Państwowa Służba Meteorologiczna poinformowała wcześniej w sierpniu o utrzymywaniu się temperatur powyżej norm sezonowych na przestrzeni całego lipca - przekraczały je średnio o 6-12 st. C. 25 lipca w położonym na południowym wschodzie Turcji mieście Silopi temperatura sięgnęła 50,5 st. C, co stanowi nowy rekord w historii pomiarów w kraju. Temperatury wzrosły również w większych miastach Turcji, przekraczając w Ankarze, Stambule i Izmirze 40 st. C.

Wysoka temperatura sprzyjała wybuchom pożarów

Fala gorąca i towarzysząca jej susza przyczyniły się do wybuchów i rozprzestrzeniania się setek pożarów, z którymi w ubiegłym miesiącu borykały się służby i mieszkańcy zachodnich i południowych prowincji kraju. Żywioły zmusiły tysiące osób do ewakuacji, a w ogniu zginęło w lipcu 17 osób. Pożar w prowincji Canakkale doprowadził w piątek do "tymczasowego" zamknięcia cieśniny Dardanele i lokalnego lotniska.

Autorka/Autor:anw

Źródło: PAP, Daily Sabah