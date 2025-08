Kolejna fala upałów. Służby ostrzegają

Do Hiszpanii napływa gorące powietrze znad Afryki. Sprawi, że kraj czeka druga już w tym roku fala upałów. Państwowa Agencja Meteorologiczna AEMET poinformowała, że temperatura będzie rosnąć od niedzieli do co najmniej wtorku. Na południu kraju spiekota może utrzymać się nawet dłużej. Eksperci donoszą, że najgoręcej ma być w poniedziałek, kiedy termometry pokażą nawet 42 stopnie. Takie wartości na termometrach mogą być w Kordobie, Sewilli, a także w miastach Jaén i Badajoz.