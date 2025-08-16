Trzęsienie ziemi w Australii. Kilkanaście tysięcy domów bez prądu

W sobotę w pobliżu wschodniego wybrzeża Australii zarejestrowano trzęsienie ziemi. W wyniku wstrząsu o magnitudzie 5,6 kilkanaście tysięcy osób na kilka godzin zostało pozbawionych dostępu do prądu.

W sobotę o godzinie 9.49 miejscowego czasu (w Polsce była wtedy godzina 1.49 w nocy z piątku na sobotę) w pobliżu wschodniego wybrzeża Australii doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,6 - poinformowała agencja federalna Geoscience Australia. Epicentrum znajdowało się około 250 kilometrów na północ od stolicy stanu Queensland - Brisbane - na głębokości około 10 kilometrów.

Kilkanaście tysięcy domów bez prądu

Trzęsienie ziemi nie wywołało poważnych szkód, a według australijskich meteorologów stanowi Queensland nie groziło tsunami. Geoscience Australia podało jednak, że ponad 12 500 osób zgłosiło odczucie wstrząsów.

Mieszkanka miasta Kilkivan, położonego na wschód od epicentrum, powiedziała w rozmowie z australijską telewizją ABC, że jej dom "całkowicie się trząsł przez około siedem sekund", ale nic nie zostało uszkodzone. Z kolei mieszkanka Palm Beach leżącego na południe od epicentrum przyznała, że "siedziała na krześle i czuła, jakby jej ramiona poruszały się do przodu i do tyłu".

Rzecznik państwowego dostawcy energii Energex poinformował, że w wyniku wstrząsów około 11 tysięcy domów straciło dostęp do energii elektrycznej. Został on jednak przywrócony wszystkim mieszkańcom krótko po południu miejscowego czasu.

Trzęsienie ziemi w Queensland w Australii USGS

Najsilniejsze trzęsienie na lądzie od 50 lat

Michelle Salmon, sejsmolożka z Geoscience Australia powiedziała, że sobotnie trzęsienie ziemi było największym na lądzie, jakie nawiedziło Queensland od połowy wieku, a także największym zarejestrowanym w stanie od 2016, kiedy u wybrzeży Bowen miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8. Dodała, że wstrząsy były nawet nieco silniejsze niż w przypadku najsłynniejszego trzęsienia ziemi w Australii, które uderzyło w Newcastle w 1989 roku, zabijając 13 osób.

Autorka/Autor:kp

Źródło: Reuters, Australian Broadcasting Corporation