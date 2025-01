Trwa walka z ogniem, silny wiatr może wrócić. "Nie wygląda to dobrze"

Wiatr ma się znów nasilić

- Obawiamy się, że w niedzielę wieczorem siła wiatru wzrośnie i tak pozostanie do środy - powiedziała Rose Schoenfield z amerykańskiego instytutu meteorologicznego, którą cytuje portal dziennika "Los Angeles Times". - Ogólnie nie wygląda to dobrze - dodała.

Blisko 1000 więźniów-strażaków gasi pożary

Zarabiają oni niewielkie kwoty. Obecnie jest to maksymalnie 10,24 dolarów dziennie - przekazał portal dziennika "New York Times". Za każdą godzinę pracy w sytuacjach kryzysowych dostają dodatkowo 1 dolara. Tym samym za dzień pracy więźniowie strażacy zarabiają mniej, niż wynosi w Kalifornii płaca minimalna (16,5 dolara za godzinę) i znacznie mniej niż inne formacje. Strażacy zatrudnieni przez miasto Los Angeles zarabiają od 85 tysięcy dolarów rocznie.

Dodatkowo więźniom-strażakom za każdy dzień służby w straży pożarnej odlicza się do dwóch dni od wyroku. Więźniowie-strażacy pracują dobrowolnie, nie można ich zmusić do udziału w akcji. Nie obsługują wozów strażackich - używają "narzędzi ręcznych", pracują też jako personel pomocniczy dla innych pracowników służb ratowniczych - przekazał portal "NYT". Są wzywani najczęściej do pożarów lasów. Usiłują odciąć ogień poprzez robienie przecinek, do czego stosują łopaty, siekiery i piły łańcuchowe.