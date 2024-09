"Trend szybszy niż średnia globalna. To pogłębia rozpaczliwy kryzys humanitarny"

Choć Afryka nie przoduje w emitowaniu gazów cieplarnianych na świecie, to ociepla się w nieco szybszym tempie niż wynosi średnia światowa - podkreślono w najnowszym raporcie Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) opublikowała w poniedziałek raport o stanie klimatu w Afryce w 2023 roku. Jak napisano, ubiegły rok był na kontynencie afrykańskim jednym z trzech najcieplejszych w 124-letniej historii zbierania danych. Średnia temperatura okazała się o 0,6 stopnia Celsjusza wyższa od średniej z lat 1991-2020. W kilku krajach, w tym w Maroku, Tanzanii, Ugandzie i Mali, zajął on pierwsze miejsce w rankingu najcieplejszych lat.

Jak czytamy, pomimo znacznie niższych emisji gazów cieplarnianych niż na innych kontynentach, temperatura w Afryce rośnie nieco szybciej niż wynosi średnia globalna. W latach 1911-2023 wzrastała ona o 0,3 st. C na dekadę. Ocieplenie najszybciej postępuje w północnej części kontynentu.

"To pogłębia i tak już rozpaczliwy kryzys humanitarny"

Saulo zwróciła uwagę, że podobna sytuacja utrzymuje się w tym roku. Południowa Afryka po raz kolejny została dotknięta katastrofalną suszą, natomiast wyjątkowo obfite opady deszczu spowodowały śmierć wielu osób i zniszczenia w krajach Afryki Wschodniej. - To pogłębia i tak już rozpaczliwy kryzys humanitarny - podkreśliła.

Josefa Leonel Correia Sacko z Komisji Unii Afrykańskiej podkreśliła, że "Afryka stoi w obliczu nieproporcjonalnych obciążeń i zagrożeń wynikających ze zjawisk pogodowych i zmian klimatycznych". Jak wyliczała, mają one negatywny wpływ na "rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe, edukację, energetykę, infrastrukturę, pokój, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne".

Ogromne koszty katastrof

Kraje afrykańskie tracą 2-5 procent produktu krajowego brutto (PKB), by reagować na ekstremalne zjawiska pogodowe i związane z nimi często rozległe zniszczenia. Wiele z nich przeznacza na ten cel do 9 proc. swojego budżetu - napisano w raporcie WMO.

W Afryce Subsaharyjskiej dostosowanie się do zmieniającego się klimatu będzie kosztować 30-50 miliardów dolarów rocznie w ciągu następnej dekady, zmuszając kraje regionu do inwestowania w państwowe służby meteorologiczne i hydrologiczne oraz do przyspieszenia wdrażania systemów wczesnego ostrzegania przed katastrofami klimatycznymi.