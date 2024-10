To powódź zrobiła w Hiszpanii. Kataklizm na zdjęciach

Powódź na południowym wschodzie Hiszpanii pochłonęła dziesiątki ofiar. Woda płynąca z niesamowitą siłą zabierała wszystko na swojej drodze. Krajobraz wielu miejscowości to samochody porozrzucane jak zabawki, zalane drogi i budynki, uszkodzone tory kolejowe. Skalę kataklizmu widać na zdjęciach.

Gwałtowna powódź, która po ulewnych opadach deszczu nawiedziła we wtorek południowo-wschodnią część Hiszpanii, to najbardziej śmiercionośna powódź w historii tego kraju od trzech dekad. W środę władze potwierdziły śmierć co najmniej 64 osób, w tym 62 w samej prowincji Walencja. Szczególnie dotknięte katastrofą są też Kastylia-La Mancha i Andaluzja.