Tragedia w czasie spaceru. Nie żyje dziecko

Pięcioletni chłopiec zginął, a drugi został ranny, gdy w kraju związkowym Styria we wschodniej Austrii doszło do niewielkiego osunięcia się ziemi - poinformowały miejscowe media.

Ziemia przysypała dwóch chłopców. Jednego z nich nie udało się uratować. To pięciolatek, którego poszukiwania trwały około godziny. Siedmioletni chłopiec, którego udało się odnaleźć znacznie szybciej, został ranny. Śmigłowcem przetransportowano go do szpitala. Pozostali chłopcy, w wieku siedmiu i dziewięciu lat, nie odnieśli żadnych obrażeń - poinformowała policja.