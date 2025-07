Tragedia na włoskiej plaży. 17-latek zginął pod piaskiem

17-letni chłopak zginął na plaży we włoskim Montalto di Castro. Został zasypany przez piasek po tym, jak położył się w wykopanym przez siebie tunelu.

Do dramatycznego wypadku doszło w miejscowości Montalto di Castro niedaleko Viterbo w regionie Lacjum. 17-letni chłopak zginął zasypany piaskiem w tunelu, który wykopał na plaży dla zabawy.

Poszukiwania trwały prawie godzinę

Kiedy młodsze dzieci wróciły do ojca, ten zorientował się, że najstarszego syna nie ma. 5-letni brat powiedział, że "jest pod piaskiem", ale początkowo nikt nie potraktował jego słów poważnie. Poszukiwania rozpoczęto dopiero po chwili - trwały około 40 minut. Niestety, gdy odnaleziono 17-latka, już nie żył. Przyczyną śmierci było uduszenie się pod ciężarem piasku.

To nie są rzadkie przypadki

Na niektórych plażach we Włoszech wprowadzono zakaz kopania dołów w pobliżu linii brzegowej, by nie wpadały do nich spacerujące tamtędy osoby.