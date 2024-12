"To było 20 traumatycznych godzin". Pożar w Malibu szaleje, Cher musiała opuścić swój dom

W kalifornijskim Malibu trwa walka z pożarem Franklin, który w ciągu kilkudziesięciu godzin opanował ponad 1600 hektarów. W mieście trwa ewakuacja, a wśród osób, które opuściły swoje domy, są także gwiazdy i celebryci. Płomienie zagrażają liniom energetycznym, co zmusiło operatorów do odcięcia dostaw prądu do tysięcy domów.

Ewakuacje i zniszczenia

Bez dostaw prądu

Szalejący ogień to także niebezpieczeństwo dla linii wysokiego napięcia. Do środowego poranka operator San Diego Gas and Electric odciął dostawy prądu do około 46 tysięcy klientów, podczas gdy Southern California Edison odłączył około 26 tysięcy klientów w ramach środków ostrożności.