Znaleziono kolejne ciała

W środę przed południem ratownicy dotarli na szlaku turystycznym Shakadang do ciała kobiety, a następnie odnaleźli zwłoki mężczyzny. Krótko potem w miejscu, gdzie odkryto ciało kobiety, pies ratowniczy wskazał ciała dwóch osób, które obejmowały się - informuje portal UDN. Jak podają lokalne media, mogą być to zwłoki pięcioosoobowej rodziny, która znajdowała się na szlaku w chwili trzęsienia. Z powodu zaawansowanego rozkładu ciał nie można było natychmiast potwierdzić ich tożsamości. Do badania DNA przesłano próbki.

Ponad tysiąc rannych osób

Kilkoro budowlanych, którzy wcześniej byli uznani za zaginionych, odnaleziono żywych - podało we wtorek radio RTI. Grupa wysiadała z samochodów, kiedy zauważyła pierwsze skały spadające z urwisk i znalazła schronienia w betonowym przepuście w pobliżu górskiej rzeki. Ostatnie duże trzęsienie ziemi na Tajwanie o magnitudzie 7,6 nawiedziło kraj we wrześniu 1999 roku. Zginęło wówczas 2400 osób, a ponad pięć tysięcy budynków zostało zniszczonych. W jego następstwie zaostrzono standardy budowlane, co zdaniem ekspertów przyczyniło się do niskiej liczby ofiar tegorocznego trzęsienia. Większość osób zginęła bowiem w górach, przysypanych skałami, a nie w budynkach mieszkalnych.