Szykują się na najgorętszy okres w tym sezonie. W mocy zakazy i czerwone alarmy

Węgierskie służby wprowadziły najwyższe, czerwone, alarmy przed upałami. Według prognoz do końca tygodnia termometry w tym kraju mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Z powodu utrzymującego się skwaru w wielu regionach występuje wysokie zagrożenie pożarowe.

Węgry to kolejny europejski kraj, który zmaga się z falą sierpniowych upałów. W czwartek Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Farmacji podjęło wspólnie z Krajową Dyrekcją Generalną ds. Zarządzania Kryzysowego decyzję w sprawie wprowadzenia najwyższego stopnia ostrzeżenia na podstawie najnowszych prognoz Węgierskiej Służby Meteorologicznej. Wynika z nich, że do niedzieli temperatura maksymalna w ciągu dnia może sięgnąć 35 stopni Celsjusza.

Upały - jak podkreślono - stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia wszystkich, nawet osób w dobrym stanie zdrowia. Zaapelowano, aby unikać słońca w godzinach szczytu, szukać cienia lub chłodnego pomieszczenia. Szczególnie ważne jest, aby dzieci, osoby starsze, chore i zwierzęta domowe nigdy nie były pozostawiane w zamkniętym pojeździe, nawet na krótki czas - dodano.

Prognozowana temperatura na Węgrzech ventusky.com

Wysokie zagrożenie pożarowe

Utrzymujące się wysokie temperatury oraz brak opadów wzbudziły obawy o rosnące z każdą godziną zagrożenie pożarowe. Od niedzieli na Węgrzech obowiązuje zakaz rozpalania ognisk w lasach oraz w promieniu dwustu metrów od nich, nawet w wyznaczonych miejscach. Węgierskie media informują, że roślinność jest sucha i każda iskra może doprowadzić do tragedii. Prognozy wskazują, że druga część bieżącego tygodnia może być najgorętszym okresem w tym sezonie.

