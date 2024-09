"Szpieg" Hvaldimir nie żyje. Wiadomo, jak zginął słynny waleń

Policja: w pysku walenia utknął kij

Sekcja zwłok wykazała, że w paszczy Hvaldimira utknął kij o długości 35 centymetrów i szerokości trzech centymetrów, co doprowadziło do jego śmierci. Żołądek zwierzęcia był pusty. W dodatku - jak podała policja - waleń miał niesprawną większość organów. Ponieważ "żadne z ustaleń śledztwa nie pozwala stwierdzić, że do śmierci Hvaldimira doprowadziła bezpośrednio działalność człowieka", śledztwo zostało umorzone.

Podejrzewano, że to rosyjski szpieg

Zwierzę wzbudziło zainteresowanie mediów, gdyż w 2019 roku zbliżyło się do rybaków na Morzu Norweskim w uprzęży z mocowaniami do montowania kamery, opatrzonej anglojęzycznym napisem "Equipment of St. Petersburg". Wywołało to podejrzenia, że mógł być wytrenowany przez rosyjską marynarkę wojenną do zadań szpiegowskich. Jego imię pochodzi od norweskiego słowa "hval" oznaczającego wieloryba oraz od imienia rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.