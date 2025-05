Sześć ofiar śmiertelnych fal upałów, kilkaset przypadków udaru

- Na skutek fal upałów tylko w 2025 roku zmarło już sześć osób - podaje Ministerstwo Zdrowia Meksyku. Do zgonów doszło w stanach: Veracruz (dwa przypadki), Tabasco (dwa przypadki), Chiapas (jeden przypadek) i San Luis Potosí (jeden przypadek). Do tej pory przypadki udaru słonecznego zgłoszono w 27 z 31 stanów Meksyku. Najwięcej odnotowano ich w stanie Tabasco na południu kraju oraz w położonym centralnie stanie Jalisco - łącznie odpowiadają one za 31,3 procent wszystkich zgłoszonych przypadków w skali kraju. Upały utrzymują się w większości regionów kraju. W wielu miejscach temperatury sięgają od 40 do 45 stopni Celsjusza. Rząd apeluje o zachowanie ostrożności: unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia, odpowiednie nawadnianie organizmu i zwracanie uwagi na objawy przegrzania, szczególnie u dzieci, osób starszych i chorych przewlekle.