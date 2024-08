Dziesiątki osób zginęły, setek jeszcze nie odnaleziono

Trwa akcja poszukiwawcza po powodziach, które w weekend nawiedziły wschodni Sudan. Trudne warunki utrudniają określenie liczby ofiar śmiertelnych - w zależności od źródeł pojawiają się rozbieżności dotyczące tej wartości. To kolejna tragiczna powódź, która w tym roku nawiedziła rozdarty przez wojnę kraj.

Do katastrofy doszło w nocy z soboty na niedzielę. Tama zawaliła się po powodzi wywołanej falą ulewnego deszczu, która nawiedziła wschodnie regiony Sudanu wcześniej niż zakładano. Woda ze zbiornika Arbaat, mającego pojemność 25 milionów metrów sześciennych, zalała wioski. W poniedziałek wieczorem agencja informacyjna Reuters podała, że pod wodą znalazło się 20 wiosek. Mieszkający w nich ludzie uciekli w góry, gdzie oczekiwali na ratunek.

W poniedziałek agencja Bloomberga informowała, powołując się na portal Al-Taghyeer, że w powodziach zginęło co najmniej 60 osób. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ofiar śmiertelnych było co najmniej 30, ale od 150 do 200 osób pozostawało zaginionych. Wolontariusze, którzy w niedzielę pomagali ratownikom, przekazali agencji AFP, że odnaleziono zwłoki 13 osób, w tym kobiet i dzieci, na 210 osób było poszukiwanych.