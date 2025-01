Wegański tort zamiast przepowiedni świstaka

Największa uroczystość co roku odbywa się w Punxsutawney w zachodniej Pensylwanii. Festiwal organizowany przez stowarzyszenie Inner Circle przyciąga tysiące osób, które chcą sprawdzić przepowiednie świstaka o imieniu Phil. Zwierzę swoim świstem przekazuje mistrzowi ceremonii, co zobaczyło o brzasku, kiedy wyszło ze swojej nory w Gobbler's Knob nieopodal miasteczka. Jeśli gryzoń zobaczy swój cień, oznacza to sześć kolejnych tygodni zimowej pogody, a jeśli nie - wczesną wiosnę.