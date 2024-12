Chwile grozy przeżył snowboardzista, który zjeżdżał ze stoku w stanie New Hampshire na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. W trakcie jego przejazdu na zboczu góry Waszyngtona powstała niewielka lawina, która niebezpiecznie zbliżała się do mężczyzny. Cała sytuacja została uchwycona na nagraniu.

W Stanach Zjednoczonych zaczyna się sezon zimowy, a w związku z tym coraz więcej osób wybiera się w góry, by skorzystać z uroków śnieżnej aury. Jednak nie do końca ubity śnieg na stokach stwarza warunki sprzyjające powstawaniu lawin.

Do groźnej sytuacji doszło ostatnio w wąwozie Tuckermana przy górze Waszyngtona - najwyższym szczycie północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Jak opisują lokalne media, w ubiegłym tygodniu w trakcie zjazdu snowboardzisty powstała niewielka lawina, która podążała za mężczyzną.

- To niezwykle rzadkie, że udało się to nagrać - mówił w rozmowie z lokalną stacją Patrick Scanlan, zajmujący się prognozowaniem lawin, który dodaje, że to zdarzenie może być przestrogą dla turystów.