Setki odwołanych lotów, tysiące turystów utknęły na wyspie

Hawaje Korei Południowej

Wyspa Czedżu, przyciągająca co roku 14 milionów turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy, zwana jest Hawajami Korei ze względu na łagodny klimat i wulkaniczne krajobrazy. Zimą temperatura utrzymuje się w granicach od 10 do -6 stopni C. Średnio w ciągu roku rejestruje się ok. 10 dni z opadami śniegu, choć w związku z występowaniem tzw. efektu morza występują śnieżyce. Zjawisko to powstaje, gdy nad cieplejsze wody nadciągają zimne masy powietrza.