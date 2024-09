Spadł pierwszy śnieg, na szczytach chwycił mróz

W rumuńskich górach spadł pierwszy śnieg. Pokrywa śnieżna miejscami wynosiła do 10 centymetrów. Na wysokości ponad 2500 metrów nad poziomem morza temperatura spadła do -5 stopni Celsjusza.

Według Krajowej Administracji Meteorologicznej, w poniedziałek rano temperatura na szczycie Omu (Góry Bucegi), na wysokości ponad 2500 metrów nad poziomem morza, spadła do -5 stopni Celsjusza. W Górach Kelimeńskich termometry zarejestrowały -4 st. C, a w okolicach jeziora Balea Lac w górach Fogaraskich na termometrach było -3 st. C. Pokrywa śnieżna miejscami wynosi do 10 centymetrów.