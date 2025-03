Rok temu huragany przyniosły wielomiliardowe straty. Ten sezon może być gorszy

Rok gwałtownej intensyfikacji

Według prognoz AccuWeather, pierwsze cyklony mogą zacząć formować się jeszcze przed początkiem czerwca. W sezonie można się spodziewać od 13 do 18 burz posiadających nazwy, od 7 do 10 huraganów oraz od 3 do 5 silnych huraganów (kategorii 3 lub wyższej). Po okresie względnego spokoju może nastąpić bardzo aktywna faza podobna do tej z 2024 roku, z kulminacją około 10 września.