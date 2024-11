Rafael znów stał się silniejszy. Niesie potężne ulewy

Rafael jest już huraganem trzeciej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Żywioł znajduje się coraz bliżej Kuby, do której dotrzeć ma po południu lokalnego czasu. W związku z bliskim przemieszczaniem się cyklonu pogoda pogorszyła się na Florydzie.

We wtorek żywioł, określany jeszcze jako burza tropikalna, przeszedł przez zachodnią Jamajkę. Tam przyniósł ulewne opady deszczu. W środę jego siła wzrosła do huraganu najpierw pierwszej, a później drugiej, a w ostateczności trzeciej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona.

Według amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC), zbliżając się do Kuby Rafael będzie rósł w siłę. Największym zagrożeniem mają być ulewy powodujące powodzie i osuwiska ziemi. Żywioł niesie ulewy.

Rafael przemieszcza się na północny zachód i w środę po południu lokalnego czasu (w Polsce będzie wtedy noc z środy na czwartek) ma dotrzeć do zachodniej Kuby. Obecnie znajduje się około 135 kilometrów na południowy wschód od Hawany, stolicy tego karaibskiego kraju, generując wiatr o prędkości dochodzącej do około 185 kilometrów na godzinę.

"Będzie zyskiwał na intensywności"

- Mamy do czynienia z systemem pogodowym, który będzie nadal zyskiwał na intensywności, co jest bardzo niebezpieczne dla zachodniej części kraju - ta bezpośrednio odczuje jego skutki. Na zachodzie i w centrum nadal będą występować ulewne i intensywne deszcze, zwłaszcza na południowych obszarach przybrzeżnych. W przypadku centralnej części, również w niektórych górskich miejscach, akumulacja opadów może przekroczyć 200 litrów deszczu w ciągu 24 godzin - mówił w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Elier Pila, kubański meteorolog.

W Hawanie szkoły i transport publiczny zostały zawieszone do odwołania. Policja apeluje do mieszkańców, by schronili się przed żywiołem.