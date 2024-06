Płonie równina Pantanal w Ameryce Południowej, czyli największe mokradła na świecie. W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku pożarów jest więcej o niemal 1000 procent. - Najbardziej niepokojące jest to, że nawet w porze deszczowej mieliśmy do czynienia ze wzrostem liczby pożarów - podkreślił Vinicus Silguerio z organizacji pozarządowej Instituto Centro de Vida.

Równina Pantanal, rozciągająca się w środkowo-zachodniej Brazylii, wschodniej Boliwii i północno-wschodnim Paragwaju, to największe na świecie tropikalne mokradła. Stanowią one dom dla pięciu tysięcy gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu zagrożonych wyginięciem.

Dane satelitarne brazylijskiego Narodowego Instytutu Badań Kosmicznych (INPE) pokazują, że liczba pożarów na terenie mokradeł do 5 czerwca wzrosła o 980 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Obecnie dochodzi do największej liczby pożarów od 2020 roku, czyli najgorszego sezonu, odkąd prowadzone są obserwacje. To tym bardziej alarmujące dane, że sezon pożarów rozpoczyna się zwykle dopiero w lipcu, osiągając szczyt w sierpniu i wrześniu - zwraca uwagę Agencja Reutera.

- Pantanal jest znany jako największy teren podmokły na świecie, a teraz jest tu pustynia, wszędzie ogień, piekło - mówił przewodnik Amilton Brandao i miejscowy mieszkaniec.

"Nawet w porze deszczowej mieliśmy do czynienia ze wzrostem"

Na skutek słabszych niż zwykle opadów deszczu od końca ubiegłego roku wystąpiło mniej sezonowych powodzi niż zwykle. To sprawiło, że znaczny obszar mokradeł stał się jeszcze bardziej podatny na pożary.

- Najbardziej niepokojące jest to, że nawet w porze deszczowej mieliśmy do czynienia ze wzrostem liczby pożarów - wskazał Vinicus Silguerio z organizacji pozarządowej Instituto Centro de Vida.

Według Brazylijskiego Narodowego Instytutu Meteorologicznego (INMET) podczas ostatniej pory deszczowej zanotowano sumę opadów o 60 proc. poniżej średniej. Specjaliści ostrzegają, że w związku z tym mokradłom grozi w tym roku kolejna poważna susza.

Pożary trawią równinę Pantanal Reuters

Obecny wzrost liczby pożarów nastąpił po obfitującej w pożary końcówce 2023 r. Zjawisko klimatyczne El Nino spowodowało wówczas opóźnienie pory deszczowej, co doprowadziło do ponad 4134 pożarów zanotowanych w listopadzie, podczas gdy średnia historyczna dla tego miesiąca do 584.

Pożary trawią równinę Pantanal Reuters

