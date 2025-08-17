Premier przerywa urlop. "Przed nami jeszcze kilka trudnych dni"

Hiszpania zmaga się z szalejącymi pożarami. W całym kraju w sierpniu ogień zniszczył obszar przekraczający ponad 100 tysięcy hektarów. W niedzielę na tereny niszczone przez żywioł udał się premier kraju Pedro Sanchez, który z powodu poważnej sytuacji przerwał swój urlop.

Upały utrudniały w niedzielę walkę z 20 dużymi pożarami lasów w całej Hiszpanii - miejscami termometry pokazały ponad 45 stopni Celsjusza. Od dwóch tygodni w kraju trwa jedna z najdłuższych i najintensywniejszych w historii fal upałów, podsycanej zmianami klimatu.

Najpoważniejsza sytuacja utrzymuje się w prowincjach Ourense (Galicja), Leon (Kastylia i Leon) a także w Caceres (Estremadura). Władze wysłały na miejsce 500 dodatkowych żołnierzy z wojskowej jednostki ratowniczej, aby wesprzeć akcję gaśniczą - teraz z ogniem walczyć będzie 1900 żołnierzy.

Hiszpania. Premier przerywa urlop

W północno-zachodniej części Galicji kilka pożarów połączyło się w jeden wielki żywioł, co doprowadziło do zamknięcia autostrad i połączeń kolejowych w tym regionie. Premier Sanchez przerwał swoje wakacje na Wyspach Kanaryjskich, a w niedzielę udał się do prowincji Ourense, gdzie spotkał się z osobami koordynującymi walkę z żywiołem.

- Przed nami jeszcze kilka trudnych dni, niestety pogoda nam nie sprzyja - przekazał Sanchez na konferencji prasowej w mieście Ourense, stolicy prowincji.

Pożary w Hiszpanii PAP/EPA/BRAIS LORENZO

Pożary szaleją w Hiszpanii. "To sytuacja bez wyjścia"

Virginia Barcones, dyrektorka generalna służb ratowniczych, powiedziała w hiszpańskiej telewizji publicznej, że od wtorku spodziewany jest spadek temperatury, ale na razie warunki pogodowe są "bardzo niekorzystne".

W miejscowości Villardevos w Galicji zdesperowani mieszkańcy zorganizowali się, aby samodzielnie walczyć z płomieniami za pomocą wiader z wodą, ponieważ w okolicy nie ma prądu do zasilania pomp wodnych.

- Samoloty gaśnicze przylatują ze wszystkich stron, ale tutaj nie docierają - mówił w sobotę w rozmowie z agencją informacyjną Reuters mieszkaniec Basilio Rodriguez. Lorea Pascual, inna mieszkanka, dodała, że "to sytuacja bez wyjścia, gorzej być nie może".

Jak zauważa Reuters, południowa Europa doświadcza jednego z najgorszych sezonów pożarowych od dwóch dekad, a Hiszpania jest jednym z państw najbardziej dotkniętych tym żywiołem. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia pożary pochłonęły trzy ofiary śmiertelne i spaliły ponad 115 tysięcy hektarów terenu.

Ogień sieje też spustoszenie w Portugalii.

Autorka/Autor:dd

Źródło: Reuters, PAP