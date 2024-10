"Płomienie zbliżały się do naszej wioski. Nie mogliśmy nic zrobić"

Pożar wybuchł w niedzielę rano w pobliżu nadmorskiego, greckiego miasteczka Ksilokastro, w trudno dostępnym, górskim terenie. Z powodu silnego wiatru ogień zaczął bardzo szybko się rozprzestrzeniać na kolejne partie terenu. Pożar pochłania las, infrastrukturę i uprawy, powodując ogromne straty ekologiczne - napisał we wtorek serwis Protothema. Dym dotarł nad Attykę, a autostrada między Atenami i Patras jest zamknięta. Front pożaru na Peloponezie rozciąga się na 30 kilometrów.

Prawie 400 strażaków walczy z ogniem

Z pożarem walczy prawie 400 strażaków. W gaszeniu wykorzystywane są samoloty gaśnicze. Podczas akcji gaśniczej dwóch strażaków zostało lekko poszkodowanych. Według szefa Greckiej Federacji Pracowników Straży Pożarnej Nikosa Lawranosa, to jeden z najpoważniejszych pożarów w tym sezonie - przekazał portal eKathimerini. Mieszkańców sześciu miejscowości wezwano do ewakuacji. Szef władz gminy Ksilokasro-Ewrostina Wlasis Ciotos ocenił sytuację jako tragiczną. Mieszkańcy wsi Trikala z zapartym tchem obserwowali nocą zbliżające się płomienie. - Modliliśmy się całą noc, żeby nie wiał wiatr - powiedział portalowi eKathimerini jeden z tamtejszych mieszkańców. - Było widać płomienie, które zbliżały się do naszej wioski. Nie mogliśmy nic zrobić, mieliśmy tylko nadzieję, że wiatr się nie zerwie i da nam trochę czasu - dodał.