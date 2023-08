Hawaje płoną. Grupa Polaków uwięziona na Maui

Ogień trawi należące do Stanów Zjednoczonych wyspy Hawaii i Maui położone w archipelagu Hawajów. W pożarach zginęło co najmniej sześć osób - poinformowały miejscowe władze. Jak dowiedział się korespondent radia RMF FM, grupa 14 Polaków została uwięziona na jednej z wysp.

Ogień strawił znaczną część miasteczka Lahaina, które położone jest na hawajskiej wyspie Maui. Niektóre turystyczne miejsca stały się płonącym piekłem - poinformowały miejscowe władze. Aby uciec przed dymem i ogniem, ludzie skakali do Pacyfiku. Straż przybrzeżna wyciągnęła z wody 14 osób, w tym dwoje dzieci. Amerykański Czerwony Krzyż otworzył centrum ewakuacyjne w szkole średniej w Maui.

Wiele dzielnic wyspy zostało doszczętnie spalonych, podczas gdy zachodnia część została prawie odcięta od świata. - Całe miasteczko Lahaina jest spalone na popiół. To jest jak jakaś apokalipsa - powiedział Mason Jarvi, mieszkaniec Lahaina.

Grupa Polaków uwięziona na wyspie

Jak informuje radio RMF FM, grupa Polaków utknęła na wyspie Maui. - Nasze wszystkie rzeczy zostały w miejscowości Lahaina. Całe miasteczko spłonęło. My jesteśmy w strojach kąpielowych. Nasze wszystkie rzeczy spłonęły. Z naszego ośrodka zostały jedynie sprężyny z materacy - powiedziała w rozmowie z RMF FM jedna z Polek. Dodała, że internet działa bardzo słabo, Polacy czują się odcięci od świata. - Nie możemy dostać się do lotniska dlatego, że tutaj między miasteczkiem Lahaina, gdzie wszystko się spaliło do zera, nie ma jak przejechać - relacjonowała.