Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce

11 sierpnia 2025, 7:50
Aktualizacja: 11 sierpnia 2025, 15:40
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, El Pais
Strażacy walczą z ogniem w prowincji Leon
Strażacy walczą z ogniem w prowincji Leon
Reuters
Strażacy walczą z ogniem w prowincji LeonReuters

W północno-zachodniej hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej Kastylia i Leon wybuchło kilkanaście pożarów lasów. W niedzielę pojawiły się ogniste wiry, które utrudniły walkę z żywiołem. Władze ewakuowały setki mieszkańców.

PogodaDługoterminowaWeekend

W niedzielę stwierdzono 13 pożarów w północnej części wspólnoty autonomicznej Kastylia i Leon. Władze nakazały ewakuację około 700 mieszkańcom z sześciu wiosek. Jak przekazał Juan Carlos Suarez-Quinones, szef ds. środowiska w regionalnym rządzie, w poniedziałek rano wciąż aktywne były cztery pożary - dziewięć pozostałych zostało ugaszonych.

Ogniste wiry utrudniły akcję gaśniczą

Władze martwiły się, że pożar zagrozi Las Medulas. To niewielka wioska, gdzie znajdują się pozostałości starożytnej rzymskiej kopalni złota, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ten charakterystyczny krajobraz pełen nagich, czerwonych zboczy każdego roku przyciąga tysiące turystów. W niedzielę w okolicy Las Medulas pojawiły się ogniste wiry. To rzadkie zjawisko, polegające na unoszeniu słupa ognia przez silne prądy powietrzne.

- Dzieje się tak, gdy temperatura osiąga około 40 stopni Celsjusza w bardzo ograniczonej dolinie, a następnie ogień nagle wkracza na bardziej otwarty i natleniony obszar. To powoduje powstanie kuli ognia, wiru ognia. To wybuchowe i zaskakujące zjawisko było bardzo niebezpieczne. Zniweczyło całą dotychczasową pracę, zmuszając nas do zaczęcia praktycznie od zera - powiedział Suarez-Quinones.

Jak poinformowała w poniedziałek gazeta "El Pais", pożar nie uszkodził rzymskiej kopalni, ale strawił niektóre z liczących setki lat kasztanowców rosnących w okolicy.

Pożary w Las MedulasPAP/EPA/ANA F. BARREDO
Pożar w północno-zachodniej HiszpaniiPAP/EPA/BRAIS LORENZO

Do walki z ogniem zaangażowano wojsko

Pożary nasiliły się w niedzielę po południu, niszcząc kilka domów. Do walki z ogniem została zaangażowana specjalna wojskowa jednostka do reagowania na sytuacje kryzysowe i klęski żywiołowe (UME).

"Wyrażam solidarność z wszystkimi poszkodowanymi mieszkańcami i ponownie dziękuję służbom ratowniczym za ich pracę. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności" - napisał w niedzielę wieczorem na platformie X premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Jeden z wielu pożarów w tym roku

Sytuacja pożarowa jest poważna nie tylko w Kastylii-Leon. Ogień szaleje również w innych regionach Hiszpanii, zwłaszcza w sąsiadującej Galicji. Pożar, który wybuchł w piątek w prowincji Ourense pozostaje poza kontrolą i strawił już ponad 1000 hektarów roślinności.

Według hiszpańskich mediów, minionej doby w Hiszpanii odnotowano dziesiątki poważniejszych i mniejszych ognisk pożarów, przede wszystkim w północno-zachodniej i centralnej części kraju, w tym w prowincjach Nawarra i Avila, ale także na południu, w Huelvie. Od początku roku 17 dużych pożarów strawiło już ponad 46 tysięcy hektarów ziemi.

Strażacy walczą z ogniem w prowincji Leon
Strażacy walczą z ogniem w prowincji LeonReuters

Kolejna fala upałów

Trwająca w Hiszpanii fala pożarów jest przykładem tego, jak poważne skutki niosą zmiany klimatu i utrzymujące się przez dłuższy czas ekstremalnie wysokie temperatury.

Państwowa agencja meteorologiczna AEMET wydała pomarańczowe alarmy dla aż 12 z 17 wspólnot autonomicznych, ostrzegając przed poważnym ryzykiem dla zdrowia mieszkańców i osób podróżujących. Najgorsza sytuacja panuje w części prowincji Zaragoza i Gipuzkoa, gdzie obowiązuje czerwony poziom ostrzeżeń, sygnalizujący krytyczne zagrożenie. Nieco niższych wartości na termometrach można się spodziewać jedynie w północnych prowincjach, takich jak Kantabria czy La Coruna.

CZYTAJ TAKŻE: Pożary w Hiszpanii. Problemy z dojazdem koleją do Madrytu

Fala upałów, z temperaturą przekraczającą miejscami 42 stopnie Celsjusza, może potrwać jeszcze do środy. Według oficjalnych danych z powodu upałów zmarło w Hiszpanii 1,5 tysiąca osób, co oznacza blisko 46-procentowy wzrost względem tego samego okresu w roku ubiegłym.

Bezprecedensowe temperatury są odczuwalne w całym kraju - w czerwcu padł rekord, gdy w El Granado w Andaluzji odnotowano aż 46 st. C. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET potwierdziła, że tegoroczny czerwiec był najcieplejszy w historii pomiarów meteorologicznych w Hiszpanii.

Autorka/Autor:jzb,kp

Źródło: PAP, Reuters, El Pais

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANA F. BARREDO

HiszpaniapożarwiatrUpał
Pozostałe wiadomości

W długi weekend zapanuje idealna pogoda do wypoczynku. Na niebie zagości słońce, a w wielu regionach Polski na termometrach przez kilka dni pokaże się ponad 30 stopni Celsjusza. Jeśli aura gdzieś się popsuje, to nieznacznie i na krótko.

Pogoda na długi weekend. Ten dzień będzie szczególnie upalny

Pogoda na długi weekend. Ten dzień będzie szczególnie upalny

11 sierpnia 2025, 14:56
Źródło:
tvnmeteo.pl

Przed nami maksimum roju Perseidów, które nazywane są także "łzami świętego Wawrzyńca". Poza spadającymi gwiazdami, na niebie pojawi się wyjątkowe zjawisko - koniunkcja Wenus i Jowisza.

Perseidy to nie wszystko. Coś takiego "zdarza się raz na 24 lata"

Perseidy to nie wszystko. Coś takiego "zdarza się raz na 24 lata"

11 sierpnia 2025, 11:50
Źródło:
PAP, Time And Date, tvnmeteo.pl, "Z głową w gwiazdach"

Do szpitala w Rzymie trafił czterolatek, który został znaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na słońcu. Jego życia nie udało się uratować. To kolejna ofiara tegorocznych upałów we Włoszech.

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek

11 sierpnia 2025, 17:01
Źródło:
PAP, ansa.it

Silne burze, które przetoczyły się przez wschodnią część Nebraski, spowodowały poważne zniszczenia i śmierć jednej osoby. W wyniku porywistego wiatru uszkodzone zostały budynki więzienia stanowego w Lincoln, kilkuset osadzonych trzeba było ewakuować.

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

Wiatr zerwał dach więzienia. Nagranie

11 sierpnia 2025, 12:37
Źródło:
Reuters, BBC, The Guardian

Południową Japonię nawiedziły ulewne deszcze. W wyniku opadów doszło do powodzi i osunięć ziemi. Z powodu gwałtownej aury na wyspie Kiusiu zawieszono kursowanie pociągów.

Rekordowe opady. Wstrzymano kursowanie szybkich pociągów

Rekordowe opady. Wstrzymano kursowanie szybkich pociągów

11 sierpnia 2025, 13:26
Źródło:
Reuters, NHK, The Japan Times

W najbliższych dniach czekają nas iście afrykańskie upały. Najgoręcej będzie w czasie długiego weekendu. Sprawdź autorską, długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

Pogoda na 16 dni: przed nami fala afrykańskich upałów

10 sierpnia 2025, 13:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Francja przygotowuje się na apogeum trwającej fali upałów. W poniedziałek w części kraju termometry pokażą ponad 40 stopni Celsjusza. 41 departamentów zostało objętych pomarańczowymi ostrzeżeniami przed skwarem.

Apogeum upałów. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

Apogeum upałów. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia

11 sierpnia 2025, 9:37
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

W niedzielę zachodnią Turcję nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,1. W jego wyniku jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Lokalne media podały, że wstrząsy były odczuwalne w wielu prowincjach, a także w Stambule.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Ofiara śmiertelna, wielu rannych

Trzęsienie ziemi w Turcji. Ofiara śmiertelna, wielu rannych

10 sierpnia 2025, 19:28
Aktualizacja: 11 sierpnia 2025, 11:15
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, CNN Turk, PAP, BBC

Pożar wybuchł na terenie wzgórza Arthur's Seat położonego w centrum Edynburga. Nad miastem unosił się gęsty, duszący dym. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o unikanie tego miejsca.

Płonęło jedno z najpopularniejszych miejsc w Edynburgu

Płonęło jedno z najpopularniejszych miejsc w Edynburgu

11 sierpnia 2025, 10:54
Źródło:
Reuters, BBC

W tym tygodniu Polskę nawiedzi fala upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń z której wynika, że mogą pojawić się alarmy nawet drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie żar poleje się z nieba.

Niebezpieczny skwar. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia

Niebezpieczny skwar. Możliwe alarmy nawet drugiego stopnia

11 sierpnia 2025, 6:46
Źródło:
IMGW

Etna wybuchła w niedzielę, wysyłając w powietrze ogromne ilości dymu. Na wysokości 3000 metrów doszło do otwarcia się szczeliny, z której wypłynęła lawa. Lokalne służby monitorują aktywność najwyższego wulkanu w Europie.

Kłęby dymu nad wulkanem. Etna znów przypomina o sobie

Kłęby dymu nad wulkanem. Etna znów przypomina o sobie

11 sierpnia 2025, 8:33
Źródło:
Reuters, corriere.it

W niedzielę pogoda w Polsce była niespokojna. W części kraju pojawiały się burze, którym towarzyszyły opady i silny wiatr. Szczególnie groźnie było w podlaskiej Sokółce, gdzie padał intensywny deszcz oraz sypało gradem. Straż interweniowała kilkadziesiąt razy.

Groźna pogoda w niedzielę. Nawałnica na Podlasiu

Groźna pogoda w niedzielę. Nawałnica na Podlasiu

10 sierpnia 2025, 16:36
Źródło:
tvnmeteo.pl, TVN24

Pogoda na dziś, poniedziałek 11.08. W całym kraju prognozowana jest pogodna aura, choć miejscami na niebie mogą pojawić się chmury, z których nie będzie padać. Zrobi się ciepło, ale temperatura nie przekroczy 26 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - poniedziałek, 11.08. Odpoczniemy od upału

Pogoda na dziś - poniedziałek, 11.08. Odpoczniemy od upału

11 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Stan Wisconsin nawiedziła powódź błyskawiczna. Żywioł wymusił wcześniejsze zakończenie lokalnego jarmarku i zalał miejscowe lotnisko. Tysiące okolicznych mieszkańców straciło dostęp do prądu.

Powódź błyskawiczna zalała jarmark

Powódź błyskawiczna zalała jarmark

10 sierpnia 2025, 18:27
Źródło:
tmj4.com, CNN

Na szlaku turystycznym w rejonie miejscowości Pamyra w Wisconsin doszło do groźnego zdarzenia. Mężczyzna został ranny w wyniku uderzenia pioruna. Na miejsce wezwano służby. Poszkodowany potrzebował dodatkowej opieki medycznej.

Piorun ranił turystę na szlaku

Piorun ranił turystę na szlaku

10 sierpnia 2025, 21:17
Źródło:
cbs58.com, CNN, WMTV15

Z prywatnego zoo pod Pragą uciekł lew. Zranił opiekuna i rzucił się na wezwanych na miejsce funkcjonariuszy. Policja nie miała innego wyjścia - musiała zwierzę zastrzelić. Jak piszą lokalne media, ogród zoologiczny budzi kontrowersje od wielu lat, bo podobne ucieczki już się zdarzały.

Lew uciekł z prywatnego zoo, zwierzę zastrzelono

Lew uciekł z prywatnego zoo, zwierzę zastrzelono

10 sierpnia 2025, 15:31
Źródło:
PAP, ct24.ceskatelevize.cz

Pożar trawi zbocze Wezuwiusza. Jak donoszą włoskie media, ogień pochłonął kilkaset hektarów roślinności i zmusił mieszkańców okolicznych terenów do przygotowania się do ewakuacji. Pożar ma fatalne skutki dla środowiska naturalnego i turystyki.

Pożar szaleje na zboczach Wezuwiusza. Do pomocy wezwano wojsko

Pożar szaleje na zboczach Wezuwiusza. Do pomocy wezwano wojsko

9 sierpnia 2025, 9:47
Aktualizacja: 10 sierpnia 2025, 12:17
Aktualizacja:
Źródło:
Reuters, virgilio.it, PAP, ansa.it, adnkronos.com

Wszyscy czekali na ten moment z zapartym tchem. Transmisja w internecie przyciągnęła tysiące osób, śledzących każdą sekundę - w końcu nikt nie wiedział, kiedy nastąpi kulminacyjny moment. W komentarzach wiele osób przyznało, że trudno było im się oderwać nawet na chwilę. Opis ten nie dotyczy ekscytującego wydarzenia sportowego, a kwitnienia pewnej wyjątkowej rośliny.

Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

9 sierpnia 2025, 17:27
Źródło:
TVN24+

Tegoroczny lipiec był najgorętszym miesiącem w Turcji od ponad pół wieku - poinformowało tureckie ministerstwo środowiska. Rekordowe wartości na termometrach odnotowano na 66 stacja meteorologicznych w całym kraju.

Rekordowy lipiec w Turcji. Tak gorąco nie było od 55 lat

Rekordowy lipiec w Turcji. Tak gorąco nie było od 55 lat

10 sierpnia 2025, 7:48
Źródło:
PAP, Daily Sabah

W północno-zachodniej części amerykańskiego stanu Kolorado szaleje pożar Lee. Strawił on obszar o powierzchni ponad 370 kilometrów kwadratowych. To szósty co do wielkości pożar w tym stanie od 2001 roku.

Z powodu pożarów ewakuowano więźniów

Z powodu pożarów ewakuowano więźniów

10 sierpnia 2025, 9:14
Źródło:
PAP, independent.co.uk, CBS News

Małżeństwo z Wietnamu zginęło w piątek na greckiej wyspie Milos. Silne porywy wiatru porwały kobietę, która wpadła do morza. Na pomoc turystce rzucił się jej mąż, ale niestety oboje utonęli.

Małżeństwo utonęło na popularnej plaży

Małżeństwo utonęło na popularnej plaży

9 sierpnia 2025, 12:36
Źródło:
Greek Reporter

Co najmniej jedna osoba zginęła w ostatnich pożarach w Grecji. Szczególnie trudna sytuacja panowała w rejonie miasta Keratea, niedaleko Aten. Tamtejszym strażakom pomagają ekipy z Rumunii i Czech. Służby podejrzewają, co mogło być przyczyną wywołania szalejącego żywiołu.

Zginął starszy mężczyzna, znaleziono przecięty kabel

Zginął starszy mężczyzna, znaleziono przecięty kabel

9 sierpnia 2025, 20:41
Źródło:
PAP, ekathimerini.com

Co najmniej siedem osób zginęło w sobotę po zawaleniu się ściany w Nowym Delhi. Stolicę Indii nawiedziły intensywne opady deszczu, a w wielu dzielnicach obowiązywały czerwone alerty pogodowe. Monsunowe deszcze spowodowały także zakłócenia w ruchu drogowym.

Ściana runęła po ulewie. Nie żyje siedem osób

Ściana runęła po ulewie. Nie żyje siedem osób

9 sierpnia 2025, 18:49
Źródło:
Reuters, Telegraph India

Członkowie misji Crew-10 po kilku miesiącach przebywania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wrócili na Ziemię. W skład załogi należały dwie Amerykanki, Japończyk oraz Rosjanin.

Przez pięć miesięcy byli poza Ziemią

Przez pięć miesięcy byli poza Ziemią

9 sierpnia 2025, 21:25
Źródło:
PAP, Reuters

Piękno jest rzeczą względną, a w kalifornijskim mieście Santa Rosa udowodniono, że nawet "najbrzydsze" psy potrafią podbić serca szerokiej publiczności. Podczas tegorocznego konkursu World’s Ugliest Dog suczka Petunia zdobyła tytuł, pokazując, że urok i charakter liczą się znacznie bardziej niż klasyczne kanony urody.

Oto "najbrzydszy pies świata"

Oto "najbrzydszy pies świata"

9 sierpnia 2025, 17:38
Źródło:
BBC, CBS News, Reuters, CNN

Duże morskie obszary chronione stają się kluczowym narzędziem do walki o zachowanie oceanicznej bioróżnorodności. O tym, jak są ważne, napisali w artykule badacze z University od Exeter i Heriot-Watt University.

Ochrona oceanów na wielką skalę działa

Ochrona oceanów na wielką skalę działa

9 sierpnia 2025, 13:50
Źródło:
Marine Policy, PAP, University of Exeter

Trąba wodna pojawiła się w piątek w okolicach Malecón, nadmorskiego bulwaru w Hawanie. Groźnie wyglądające zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.

Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru

Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru

9 sierpnia 2025, 7:31
Źródło:
Reuters, en.cibercuba.com

W nocy z piątku na sobotę można było podziwiać na niebie Pełnię Księżyca Jesiotrów. Zdjęcia tego zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24.

Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów

Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów

8 sierpnia 2025, 19:52
Aktualizacja: 9 sierpnia 2025, 8:35
Aktualizacja:
Źródło:
timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną, długoterminową prognozę pogody na końcówkę lata, jesień, a także początek zimy. Jaka może być aura w poszczególnych regionach? Sprawdź najnowsze prognozy na wrzesień, październik, listopad i grudzień 2025.

Jaka będzie jesień? Jest prognoza IMGW

Jaka będzie jesień? Jest prognoza IMGW

8 sierpnia 2025, 16:36
Źródło:
IMGW

W piątek pod Atenami, we wschodniej Attyce, wybuchł pożar. W wyniku szalejącego żywiołu zginęła jedna osoba. Spłonęły budynki i pola uprawne, a akcję gaśniczą utrudnia pogoda.

Pożar pod Atenami. Znaleziono ciało starszego mężczyzny

Pożar pod Atenami. Znaleziono ciało starszego mężczyzny

8 sierpnia 2025, 20:32
Źródło:
Reuters, eKathimerini