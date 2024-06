Zalane domy, ulice i piwnice. Ludzi ewakuowano śmigłowcami

Ulewne opady deszczu i gwałtowne burze dotknęły prawie wszystkie miejscowości położone na terenie Styrii na południu Austrii. Według strażaków, są to największe od 40 lat opady w tym regionie. Spowodowały one nie tylko lokalne powodzie, ale także przyniosły burze gradowe i wywołały wiele lawin błotnych.

Zalane piwnice i ulice

Według burmistrza Michaela Viertlera w Deutschfeistritz powodzią dotkniętych jest około 150 nieruchomości, a burmistrz Uebelbach Markus Windisch mówił o dramatycznej sytuacji w jego miejscowości. - Musieliśmy ewakuować rodziny z siedmiu domów, część śmigłowcami - powiedział w niedzielę. Specjaliści na bieżąco sprawdzają sytuację, ale Windisch zakłada, że budynki nie będą nadawać się do ponownego zamieszkania przez co najmniej kilka najbliższych tygodni. W miejscowościach Oberrohr i Unterlungitz pod wodą znalazły się dwie farmy, na których hodowano siedem tysięcy indyków. Większość z nich utopiła się, a martwe ptaki zostały rozrzucone przez wodę na obszarze 8 km kwadratowych. - W ciągu ostatnich kilku godzin mieliśmy do czynienia z prawie 900 akcjami. Wzięło w nich udział około 250 jednostek straży pożarnej, czyli około 2,5 tysiąca strażaków. Najgorętszymi punktami były okolice Grazu - powiedział w niedzielę Thomas Meier ze Związku Państwowej Straży Pożarnej.

Wojsko zaangażowane w pomoc

Do pomocy przy powodziach konieczne było zaangażowanie Armii Federalnej, która w niedzielę wysłała do Styrii pociąg pomocy humanitarnej i rozpoczęła budowę tymczasowego mostu w Feldbach. W rejonie Hartberg-Fuerstenfeld wojskowi prowadzą poszukiwania zaginionych osób. - Ludzie w dotkniętych (powodzią) miejscach mogą być pewni, że nasi żołnierze wraz z cywilnymi służbami ratunkowymi zrobią wszystko, co w ich mocy, aby im pomóc tak szybko, jak to możliwe - powiedziała minister obrony Austrii Klaudia Tanner. Lawina błotna zablokowała autostradę A9. Ruch został przekierowany na drogi S6 i S35. Autostrada A9 na tym odcinku będzie zamknięta co najmniej do końca przyszłego tygodnia.