Cztery osoby porwane przez wzburzone rzeki

Sytuacja hydrologiczna w Czechach jest bardzo trudna. W związku z tym kilka tysięcy osób musi opuścić swoje domy w Czeskim Cieszynie. Ponadto w kraju poszukiwane są cztery osoby, które porwały wzburzone rzeki.

Władze Czeskiego Cieszyna zdecydowały w niedzielę nad ranem o rozpoczęciu ewakuacji dzielnicy położonej przy wzbierającej Olzie. Ewakuacja ma charakter prewencyjny, rzeka nadal jest w korycie.

- Ewakuacja dotyczy kilku tysięcy osób. Zakładamy, że część z nich uda się w bezpieczne miejsce do swoich bliskich. Inni mają przenieść się do szkoły podstawowej na ulicy Śląskiej. Przygotowujemy też inne ośrodki ewakuacyjne - powiedziała rzeczniczka miasta Natasza Cibulkova. Poziom Olzy w Czeskim Cieszynie wzrósł w ciągu ostatnich 24 godzin o prawie trzy metry. Przepływ wody nasilił się po północy. Pierwszy stopień alarmu powodziowego obowiązywał tam od godziny pierwszej w nocy. Trzeci ogłoszono godzinę później. Woda w Olzie sięga prawie pięciu metrów. "W związku z tym zarządzono ewakuację mieszkańców domów przy ulicy Na Olszynach i całego centrum miasta" - poinformował ratusz na swoim profilu na Facebooku. Ludzie mają zabrać bagaże ewakuacyjne i przejść do szkoły podstawowej przy ulicy Śląskiej.

Czechy. W wielu miejscach kraju obowiązuje najwyższy stopień alarmu powodziowego. Relacja z Pragi Cezarego Paprzyckiego TVN24

Zamknięte mosty graniczne z Czechami w centrum Cieszyna

Zamknięte dla ruchu pieszego i kołowego zostały mosty graniczne z Czechami - Wolności i Przyjaźni. Otwarta jest przeprawa most w ciągu drogi ekspresowej S52 w Boguszowicach - podała w niedzielę rano policja. Ogłoszono alarmy powodziowe w powiatach bielskim i cieszyńskim.

Strażacy podali, że w Cieszynie w wielu miejscach na drogach pojawiła się woda. Portal Śląsk Cieszyński 112 poinformował rano, że przejazd w kierunku Puńcowa Aleją Łyska jest niemożliwy. "Na Błogocicach w dole zrobił się staw wszystko zalane i nie przejedziecie tam" - wskazali. Starosta Janina Żagan ogłosiła alarm powodziowy w powiecie cieszyńskim. To samo zrobił dla powiatu bielskiego starosta Andrzej Płonka, gdzie do godziny 6. strażacy interweniowali 705 razy. - Trudno powiedzieć, gdzie jest najgorzej. Wszędzie jest fatalnie, choć szczególnie źle sytuacja wygląda w Czechowicach-Dziedzicach oraz Jasienicy - mówił Płonka. Czechowice-Dziedzice podały, że prowadzona jest ewakuacja mieszkańców ul. Wierzbowej. "Specjalny autobus zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. Legionów z ul. Waryńskiego" - poinformowano. Po nocnych nawalnych opadach deszczu występują utrudnienia komunikacyjne: nieprzejezdna jest między innymi droga krajowa 1. na odcinku od ul. Ligockiej do ul. Legionów w obu kierunkach., Bardzo trudna nad ranem była sytuacja w Ustroniu. Burmistrz Paweł Sztefek podał, że są zalania. - Po północy wylał potok Młynówka. Pod wodą znalazło się wiele ulic i domów w centrum miasta. (…) Zalane są domy i drogi praktycznie w każdej dzielnicy. Do walki z żywiołem stanęli strażacy z OSP wspomagani przez jednostki z okolicznych gmin i miast - oznajmił w mediach społecznościowych Sztefek dodał, że rzeka Wisła nocą osiągnęła prawie trzy metry. - To znaczy, że w ciągu kilku godzin, błyskawicznie podniosła się o ponad 1,5 metra - wskazał. Burmistrz Skoczowa Rajmund Dedio poinformował, że w mieście rosła nie tylko Wisła. Podniósł się także poziom rzeki Bładnicy. - Do wyjścia z koryta w mieście brakuje zaledwie 30 centymetrów. Niestety wylała Pogórzanka w Pogórzu - zalany jest teren przy ul. Zamek. Nie ma możliwości przejazdu pod drogą ekspresową S52. Służby działają także wielu innych miejscach, między innymi w Międzyświeciu, gdzie wylała rzeka Bładnica. Tam ewakuowano 21 mieszkańców, których domy zostały zalane - przekazał. Rzecznik bielskiego magistratu Tomasz Ficoń mówił, że w mieście sytuacja się stabilizuje; najgorzej było w godzinach nocnych. Wówczas na ulicach tworzyły się rozlewiska.

Poszukiwane osoby

W Czechach poszukiwane są cztery osoby, które porwały wzburzone rzeki. Trzy osoby znajdowały się w samochodzie w Jesionikach. Jedna osoba spadła do rzeki w rejonie Uherskiego Hradisztie w województwie zlińskim.

Praga w Czechach przygotowuje się na możliwe powodzie TVN24

W Jesionikach, na północy kraju, samochód z czterema osobami wjechał do rzeki Starzicz w gminie Lipova. Jedna osoba wydostała się z pojazdu, a pozostałe zostały uniesione przez rzekę. Policja traktuje trzy osoby jako zaginione i poszukiwane. Podobny status zaginionego ma 54-letni mężczyzna,który sprzątał teren wokół domu znajdującym się obok Jankovickiego Potoku, dopływu rzeki Morawa. Mężczyzny nie udało się wyciągnąć z wezbranej wody.

Wstrzymany ruch pociągów

Najnowsze informacje o sytuacji powodziowej pochodzące z niedzieli mówią o wstrzymaniu ruchu pociągów na jednym z głównych korytarzy w Czechach z Ołomuńca do Ostrawy. Pociągi jadące w stronę Ostrawy i Polski zatrzymywane są w Ołomuńcu. Te jadące z Polski do Czech kończą jazdę w Boguminie. Zarząd kolei przekazał, że stara się zapewnić na tej trasie zastępczą komunikację autobusową. Jednocześnie zaapelował o rezygnację z podroży na tej trasie. Ostatnie informacje przewidują, że zostanie wyłączona elektrociepłownia w Trzebovicach, która dostarcza ciepłą wodę do około 70 tysięcy gospodarstw domowych w Ostrawie. Mimo trwającej przez wiele godzin akcji przeciwpowodziowej, układaniu ściany z worków z piaskiem, woda zaczęła wdzierać się do wnętrza zakładów. W Republice Czeskiej na różnych rzekach i akwenach w 22 miejscach przekroczone są trzecie stopnie alarmu i zagrożenia powodziowego. Skala zagrożenia jest na tyle poważna, że zaczęto używać określenia "ryzyko ekstremalnej powodzi". W części kraju także tam, gdzie ryzyko powodzi jest największe, wciąż pada deszcz. Według informacji prezentowanych po wieczornym, sobotnim posiedzeniu centralnego sztabu kryzysowego prognozy oddalają czas zakończenia opadów. Pierwotnie mówiono, że powinny ustawać z niedzieli na poniedziałek i zakończyć się w poniedziałek. Teraz jest mowa o wtorku.

Czechy, Praga. Trwają przygotowania do gwałtownych, ulewnych deszczy i możliwych powodzi Reuters

