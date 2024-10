Relacje Polaków ze zdewastowanej Walencji. "Sklepy zostały niemal opróżnione"

Region Walencji jest jednym z tych, które ucierpiały najbardziej we wtorkowej powodzi w Hiszpanii. Władze poinformowały w środę o śmierci kilkudziesięciu osób. Woda zabierała wszystko, co napotkała na swojej drodze. Zalanych zostało wiele dróg i budynków, zniszczone są samochody i mieszkania.

"Miejscowości pod miastem ucierpiały najbardziej"

Skontaktował się z nami Polak, który od pół roku mieszka w mieście Walencja, stolicy prowincji. - Jeżdżę samochodem ciężarowym, który jest mobilnym warsztatem. We wtorek wyjeżdżałem akurat do Malagi, ale już po drodze złapała mnie kiepska pogoda. To było jakoś po godzinie 20, strasznie wiało - mówił pan Wojciech.