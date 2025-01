Potężny karambol na autostradzie. Kilkudziesięciu rannych

W Kazachstanie na autostradzie między Astaną a Pietropawłowskiem w karambolu zderzyło się 95 pojazdów. Jak informują władze, ponad 20 osób zostało rannych, część z nich wymagała zabrania do szpitala. Do zdarzenia doszło w czasie burzy śnieżnej.

Silna burza śnieżna i słaba widzialność doprowadziły w piątek do potężnego karambolu w obwodzie akmolskim. Do wypadku, w którym udział wzięło 95 pojazdów, doszło na autostradzie łączącej stolicę kraju - Astanę - z miastem Pietropawłowsk, w rejonie miejscowości Zhanatalap. Jak przekazało w komunikacie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Kazachstanu, 21 osób potrzebowało pomocy medycznej, 11 z nich trafiło do szpitala.