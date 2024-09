Portugalskie władze: wiele pożarów lasów i łąk to dzieło podpalaczy     

Zatrzymano podpalacza

Spłonęło ponad 110 tysięcy hektarów

Wśród ofiar strażak

Jednym z ostatnich poszkodowanych podczas akcji gaszenia pożaru jest 36-letni strażak, który w środę został uderzony widłami w gminie Resende na północy kraju. Poważnie ranny trafił on do szpitala w mieście Lamego. Zdaniem przedstawicieli lokalnej policji do tragicznego zdarzenia doszło podczas pożaru w pobliskim lesie. Strażak padł ofiarą agresywnego właściciela jednej z nieruchomości, kiedy próbował go nakłonić do udziału w ewakuacji. W nocy ze środy na czwartek największe pożary szalały w dystryktach Aveiro, Viseu, Coimbra, Porto oraz Vila Real, w centralnej i północnej części Portugalii. Do walki z ogniem włączyło się na terenie środkowej i północnej Portugalii 248 żołnierzy z Hiszpanii, wchodzących w skład specjalnej jednostki ds. sytuacji nadzwyczajnych. Wsparli oni ponad 5 tys. portugalskich strażaków. Hiszpania przekazała Portugalii także 80 wozów strażackich oraz dwa samoloty gaśnicze. Samoloty do gaszenia pożarów wysłały tam również Francja, Włochy oraz Maroko.