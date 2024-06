Pomnik Abrahama Lincolna nie wytrzymał upału

W USA panują wysokie temperatury. Takiej pogody nie wytrzymała znajdująca się w Waszyngtonie woskowa rzeźba byłego prezydenta kraju Abrahama Lincolna. Część pomnika stopiła się, co doprowadziło do jego znacznej deformacji.

Stopił się w upale

W wyniku wysokiej temperatury i topnienia od pomnika najpierw opadła głowa, potem to samo stało się z jedną z nóg. Deformacji uległa także jedna ze stóp. Obecnie rzeźba jest w trakcie naprawy, ułatwić mają to metalowe druty wystające z szyi Lincolna. Według doniesień lokalnych mediów, woskowa głowa ma zostać ponownie przymocowana w tym tygodniu.

Pomnik mierzący niemal dwa metry jest nie tylko rzeźbą, lecz także ogromną świecą. We wrześniu ubiegłego roku postawiono jej pierwszą wersję z ponad 100 knotami, które zostały odpalone jeszcze przed oficjalnym zaprezentowaniem mieszkańcom. To doprowadziło do znacznego stopienia rzeźby. Jej nowa wersja pojawiła się w lutym tego roku.