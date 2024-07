Samochody wpadły do rzeki. Los dziesiątek osób pozostaje nieznany

Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się mostu w północno-środkowych Chinach. Jak podały lokalne media, do rzeki wpadło 25 pojazdów. Do zdarzenia doszło po ulewach, jakie wystąpiły w piątek nad tą częścią Państwa Środka. Nad kraj nadciągają dalsze burze.

Most autostradowy w okolicach mieście Shangluo w prowincji Shaanxi zawalił się w piątek około 20.40 czasu lokalnego. Do zdarzenia doszło na skutek ulew, które nawiedziły kraj. Do godziny 20 w sobotę potwierdzono, że do wody wpadło co najmniej 17 samochodów i 8 ciężarówek.