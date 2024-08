"Po potężnej burzy wybuchł ogromny pożar". Płomienie w pobliżu Splitu

Po wieczornej silnej burzy w chorwackiej Dalmacji doszło do pożarów lasów i traw. Najpoważniejszy z nich wybuchł w pobliżu Splitu. Nagranie z akcji gaśniczej dostaliśmy na Kontakt24.

W poniedziałek przed godziną 23 straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze w okolicach miejscowości Žrnovnica. To kilkanaście kilometrów na wschód od Splitu na wybrzeżu Morza Adriatyckiego. W akcji gaśniczej brało udział ponad 100 strażaków.

We wtorek rano chorwackie media informowały, że pożar jest pod kontrolą, jednak po południu w wyniku silnego wiatru ogień rozprzestrzenił się, docierając do pobliskiej wsi Srinjine. Zadysponowano dodatkowe zastępy strażaków. Według służb żadne budynki nie są zagrożone.

"Wybuchł ogromny pożar"

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać, jak samolot chorwackiej straży pożarnej pobiera wodę potrzebną do ugaszenia pożaru.

- Po potężnej burzy w okolicy Splitu, do której doszło po uderzeniu pioruna, wybuchł ogromny pożar. Z pokładu promu płynącego z wyspy Brač do Splitu można było zaobserwować samoloty straży pożarnej, które pobierały wodę do gaszenia, wprost z Adriatyku - poinformował internauta, autor nagrania.