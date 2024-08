Ogień dotarł na najwyższy szczyt Madery

Ogień dotarł na najwyższy szczyt wyspy

Zamknięte szlaki turystyczne i drogi

Trwa ustalanie przyczyn

We wtorek maderska policja ogłosiła, że bada okoliczności pojawienia się ognia w centralnej części wyspy. Nie potwierdziła deklaracji premiera regionu Miguela Albuquerque, który uważa, że tragedia na wyspie to efekt podłożenia ognia. Szef maderskiego rządu we wtorek skrytykował władze Portugalii za niewystarczającą jego zdaniem pomoc dla ogarniętej żywiołem wyspy. Dotychczas Lizbona skierowała na Maderę dwa śmigłowce oraz 80 strażaków i ratowników. W walce z ogniem rannych zostało co najmniej dwóch strażaków.