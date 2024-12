Odwołane zajęcia w szkołach, setki interwencji strażaków

Odwołane lekcje

Kilkaset interwencji strażaków

We wtorek Dorothea powędrowała w kierunku portugalskiej wyspy Madera. Największe straty na Maderze wystąpiły w gminie Santa Cruz, na południowym wschodzie wyspy, gdzie straż pożarna interweniowała kilkaset razy, głównie w związku z podtopieniami. Wysokie fale wdarły się również na ulice azorskiej wyspy Sao Miguel, gdzie również doszło do licznych podtopień. Kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców, by nie próbowali ratować samochodów, które znalazły się na zalanych terenach.