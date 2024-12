Odwołane loty i rejsy na Maderę   

Odwołane loty

Władze lotniska w Funchal, stolicy Madery, poinformowały, że w sobotę do skutku nie doszły w sumie 33 połączenia lotnicze. Dwa samoloty musiały wylądować w porcie lotniczym na wyspie Porto Santo. Silny wiatr, zdaniem synoptyków, utrzyma się nad portugalskim archipelagiem co najmniej do niedzielnego wieczora. Paraliż komunikacyjny spowodowany załamaniem się pogody utrudnia przybycie na Maderę tysiącom turystów, w tym Polakom, którzy licznie udają się na archipelag w okresie bożonarodzeniowo-noworocznym.