Zastrzelono niedźwiedzia polarnego

Norweskie służby zastrzeliły niedźwiedzia polarnego. Zwierzę zbliżyło się do domów mieszkalnych na wyspie Spitsbergen na Morzu Arktycznym.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w okolicach Kongsfjorden w północno-zachodniej części Spitsbergenu należącego do archipelagu Svalbard. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tam liczne stacje badawcze, a zatoka jest popularną atrakcją turystyczną. Według relacji mediów niedźwiedź niebezpiecznie zbliżył się do domów mieszkalnych. Przerażeni mieszkańcy wezwali na pomoc służby.