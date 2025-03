Toksyczne chemikalia wyciekły do rzeki. Zakaz kąpieli, zagrożony rezerwat przyrody

Do norweskiej rzeki Sandvikselva wyciekły toksyczne substancje. Władze wezwały mieszkańców do powstrzymania się od kąpieli, a także wędkowania. Ekolodzy obawiają się o dobrostan pobliskiego rezerwatu przyrody. Za przyczynę zdarzenia uważa się awarię stacji transformatorowej.

Nawet 60 ton chemikaliów trafiło do rzeki Sandvikselva w gminie Bærum, 10 kilometrów na zachód od centrum Oslo.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na wodzie zaczęły pojawiać się ślady szkodliwej substancji. Wezwane na miejsce służby określiły je jako toksyczne dla ludzi i organizmów żyjących w wodzie. Mimo rozstawienia zapór i pochłaniaczy skażenie dotarło w poniedziałek do ujścia rzeki, a prądy i wiatr zaczęły roznosić brunatną substancję po wodach Oslofjordu.

Ropopochodna trucizna miała trafić do rzeki w wyniku uszkodzenia wyłączonej z eksploatacji stacji transformatorowej. Policja nie potwierdziła pierwszych doniesień o możliwym sabotażu, określając zdarzenie jako wynik wandalizmu.

- Wygląda na to, że ktoś włamał się i zdjął pokrywę transformatora, pozostawiając go otwartym, co spowodowało wyciek znacznej ilości substancji - przekazał Thomas Fennefoss z norweskiego przedsiębiorstwa energetycznego.