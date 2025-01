"Nigdy czegoś takiego nie widziałem. I prawdopodobnie nigdy więcej nie zobaczę"

Arktyczne zimno, które sięgnęło południowych części Stanów Zjednoczonych, sprowadziło śnieg i opady marznące do regionów, które od wielu lat nie doświadczyły tak potężnego ataku zimy. Jak podała w środę stacja CNN, uważa się, że na skutek mrozów zginęło co najmniej dziewięć osób.

33 miliony mieszkańców Luizjany, Missisipi, Alabamy, Georgii, Florydy, Karoliny Południowej i Karoliny Północnej objęte zostały zimowymi alertami. Poza tym ponad 200 milionów ludzi zostało dotkniętych przenikliwym chłodem. Część Środkowego Zachodu odnotowała w poniedziałek temperaturę odczuwalną wynoszącą około -45 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna we wtorek rano spadła do około -9 st. C na większości wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, a w północnym Teksasie wynosiła od -17 do -13 st. C.