Nietypowo zimno w Tajlandii. "Nie pamiętam, kiedy tak było"

W styczniu w Bangkoku temperatura zwykle waha się od 23 do 33 stopni Celsjusza. To jeden z powodów, dla których ten kierunek turystyczny jest szczególnie popularny dla wielu osób chcących uciec od zimy na półkuli północnej. W północnej, górzystej części Tajlandii temperatura często jest znacznie niższa niż w stolicy. W prowincji Chiang Mai w tym miesiącu wynosi ona średnio około 15 stopni.

Najzimniej od lat

Na początku tego tygodnia zarówno w Bangkoku, jak i w północnych regionach, temperatura spadła jednak do rzadko widzianych niskich wartości. Rano w stolicy dzielnicy Bang Na odnotowano 15,2 st. C, co było najniższą temperaturą w tym mieście od 2017 roku - poinformował Tajlandzki Departament Meteorologiczny. Na lotnisku Suvarnabhumi odnotowano 15,9 st. C.