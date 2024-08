Nie żyją dwa delfiny, które wpłynęły do Tamizy

Informacje o zabłąkanym delfinie pływającym w Tamizie pojawiły się w ubiegłym tygodniu. Zwierzę było kilkakrotnie widziane w czwartek między mostami Putney i Hammersmith w zachodniej części Londynu. Od tego czasu los ssaka był nieznany. W sobotę British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), organizacja charytatywna zajmująca się ratowaniem zwierząt morskich, zaapelowała, by informować ją, jeśli ktoś go zauważy. Wzywała też ludzi, by trzymali się z daleka od delfina i nie próbowali do niego podpływać, bo może go to jeszcze bardziej zdezorientować.