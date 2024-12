Nie wiedzą, co to za choroba, ale jest podobna do grypy. Nie żyje prawie 80 osób

Co najmniej 79 osób w południowo-zachodniej Demokratycznej Republice Konga zmarło z powodu nieznanej choroby, której objawy przypominają grypę. Ogólna liczba zakażeń przekroczyła już 300. Miejscowi lekarze zaapelowali o wsparcie, ponieważ w niektórych regionach zaczyna brakować leków. Na miejsce zostali wysłani między innymi eksperci Światowej Organizacji Zdrowia.

Jak przekazało krajowe ministerstwo zdrowia, większość ofiar to młode osoby w wieku od 15 do 18 lat. Nieznana choroba objawia się poprzez gorączkę, ból głowy, katar, kaszel, problemy z oddychaniem i anemię. Dotąd w południowo-zachodnich rejonach Demokratycznej Republiki Konga zdiagnozowano ponad 300 zakażeń. Zmarło co najmniej 79 osób.