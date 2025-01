Nie podnieśli się po ostatnim cyklonie, przyszedł kolejny. Zabici, wiele domów zniszczonych

Cyklon przeszedł przez Mozambik w połowie mijającego tygodnia, niszcząc 35 szkół i prawie trzy tysiące domów - przekazała Agencja Informacyjna Mozambiku (AIM). Jak poinformowała Luisa Meque z Narodowego Instytutu Zarządzania Katastrofami (INGD), w prowincji Nampula co najmniej pięć osób zginęło.

Dikeledi opuścił Kanał Mozambicki w czwartek, kierując się na wschód, na zimniejsze wody Oceanu Indyjskiego. Wcześniej cyklon przeszedł przez Madagaskar, gdzie zginęły trzy osoby, a ponad pięć tysięcy zostało zmuszonych do przesiedlenia. Żywioł dotknął też Majottę, francuski departament i region zamorski pomiędzy Madagaskarem a Mozambikiem. Doszło do lokalnych gwałtownych powodzi, w wyniku czego zalanych zostało wiele ulic.

Miesiąc temu cyklon spustoszył Majottę

Do ogromnych zniszczeń doszło wówczas na Majotcie, gdzie zginęło co najmniej 39 osób, a tysiące zostało rannych. Był to w tamtym miejscu najsilniejszy cyklon tropikalny od 90 lat.