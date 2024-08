Nie ma nadziei na odnalezienie żywych. Liczba zabitych może przekroczyć 300

Liczba zabitych w efekcie osuwisk, do których doszło nocą z poniedziałku na wtorek w stanie Kerala na południu Indii, prawdopodobnie przekroczy 300 - poinformował w czwartek portal "The Indian Express", powołując się na oceny władz regionu. Zniszczone są domy, drogi i mosty. W środę ulewy nawiedziły północ kraju, również powodując ofiary śmiertelne, między innymi w indyjskiej stolicy.

Do tej pory poinformowano o śmierci co najmniej 277 osób. - Wszyscy, którzy przeżyli, zostali odnalezieni w ostatnich dniach - powiedział w czwartek dziennikarzom pierwszy minister stanu Kerala, Pinarayi Vijayan. - Zakłada się, że we wsiach Mundakkai, Chooralmala i Attamala nie ma już nikogo uratowania. (...) Pozostaje tylko wydobycie ciał z tego obszaru - dodał.