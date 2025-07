Największy znany fragment Marsa idzie na sprzedaż

Największy znany fragment Marsa na Ziemi, nazwany NWA 16788, zostanie wystawiony na sprzedaż 16 lipca w domu aukcyjnym Sotheby's. To meteoryt, który znaleziony został dwa lata temu na Saharze. Spodziewa się, że cena sprzedaży wyniesie od 2 do 4 milionów dolarów.

Największy dotychczas znaleziony na Ziemi fragment Marsa będzie można kupić podczas aukcji, która rozpocznie się 16 lipca w Nowym Jorku. Meteoryt przebył około 225 milionów kilometrów zanim rozbił się na Saharze. Jak podaje Dom Aukcyjny Sotheby's, który jest organizatorem aukcji, kawałek planety odnaleziony został w 2023 roku w Agadez, mieście w środkowym Nigrze, przez poszukiwacza meteorytów. Przez swoją rekordową wielkość stanowi aż 6,5 proc. masy wszystkich 400 obiektów marsjańskich, jakie dotarły na naszą planetę. Spodziewa się, że marsjańska skała zostanie sprzedana za cenę od 2 do 4 milionów dolarów (równowartość ok. 7-15 mln zł).

Meteoryt z Marsa PAP/Abaca

Największy meteoryt z Marsa

- To niesamowity marsjański meteoryt, który oderwał się od powierzchni planety. Doszło do tego wyniku uderzenia asteroidy (w Marsa), a wiemy, że dotychczas było tylko dziewiętnaście tak silnych, by wyrzucić kawałek z planety - opowiadała Cassadra Hatton, wiceprezes ds. nauki i historii naturalnej z Sotheby's podczas prezentacji cennego przedmiotu. - Większość rzeczy spala się podczas przechodzenia przez ziemską atmosferę (...) więc to niezwykłe, że meteoryt przetrwał, a potem rozbił się na środku pustyni, a nie oceanu, gdzie ktoś miał szansę go znaleźć i rozpoznać - dodała.

Jak informuje ABC News, Hatton przyznała, że niewielki fragment NW 16788 został wysłany wcześniej do laboratorium, gdzie porównano go z próbką pobraną przez sondę Viking podczas lądowania na Marsie w 1976 roku. Skład okazał się identyczny, jak rodzaj skały powstałej w wyniku powolnego stygnięcia marsjańskiej magmy. NW 16788 ma szklistą powierzchnię, co jest wynikiem właśnie narażenia na wysoką temperaturę podczas drogi na Ziemię przez atmosferę.

Miliony lat w kosmosie

NWA 16788 został także oficjalnie uznany za pochodzący z Marsa przez prestiżowy magazyn o meteorytach "Meteoritical Bulletin". Na żywo do tej pory można było go oglądać we Włoskiej Agencji Kosmicznej w Rzymie oraz w prywatnej galerii w Arezzo w Toskanii. Później trafił do Nowego Jorku, gdzie czeka na nowego właściciela.

Według naukowców asteroida, która wyrzuciła fragmenty Marsa - wśród nich NWA 16788 - uderzyła około 5 milionów lat temu. Od tamtej pory odłamki planety krążyły w kosmosie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie marsjański meteoryt mógł przebić się przez ziemską atmosferę i dotrzeć na Ziemię, ale według badaczy stało się to w ciągu ostatnich lat.

