Najgorętszy weekend tego roku. Nawet 43 stopnie

Debby sieje spustoszenie na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Huragan przyniósł ze sobą wiatr dochodzący do blisko 200 kilometrów na godzinę i bardzo ulewne opady deszczu. Liczba zabitych wzrosła do sześciu. Żywioł, który osłabł do poziomu burzy tropikalnej przemieszcza się w bardzo powolnym tempie, co zwiększa ryzyko poważnych powodzi w Georgii i Karolinie Południowej. W poniedziałek w całej Ameryce w związku z żywiołem odwołano ponad 1,6 tysiąca lotów.