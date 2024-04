Trzech tajkonautów poleci dziś w kosmos. Zabiorą ze sobą rybkę akwariową

Na czwartek zaplanowany jest start chińskiej misji Shenzhou 18, w ramach której na stację kosmiczną Tiangong ma trafić trzech tajkonautów. Razem z nimi poleci nietypowy pasażer - ryba danio pręgowany. Na relację ze startu misji zapraszamy o godz. 14.30 do TVN24 GO.

Danio pręgowany leci w kosmos

Wraz z tajkonautami na stację zostanie zabrany nietypowy pasażer - danio pręgowany, czyli słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych. Chińscy naukowcy wybrali ją do eksperymentów przyrodniczych w kosmosie, ponieważ stworzenie to jest jednym z najczęściej wykorzystywanych do badań genetycznych i rozwojowych organizmów. Ryba ta posiada tkanki i narządy podobne do ludzkich, ma niesamowite zdolności regeneracyjne, a składane przez nią jaja są przezroczyste, co pozwala naukowcom bezpośrednio obserwować proces rozwoju embrionalnego.