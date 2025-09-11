Alaska ma nową wyspę

Na środku jeziora w południowo-wschodniej Alasce pojawiła się nowa wyspa - donosi amerykańskie Obserwatorium Ziemi NASA. Powstała wskutek cofania się lodowca i stanowi kolejny dowód na zanik mas lodu w najbardziej wysuniętym na północ stanie USA.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Lodowiec Alsek w północno-wschodniej Alasce od dekad się zmniejsza, pozostawiając po sobie coraz większe słodkowodne jezioro. Niedawno cofnął się na tyle, że oddzielił się od Prow Knob - niewielkiej góry na jeziorze. Doprowadziło to do powstania nowej wyspy o powierzchni około pięciu kilometrów kwadratowych. Na podstawie zdjęć satelitarnych Obserwatorium Ziemi NASA oceniło, że do jej ostatecznego oddzielenia się doszło między 13 lipca a 6 sierpnia.

Kolejny dowód cofania się lodowców Alaski

Powstanie wyspy to jeden z najbardziej namacalnych dowodów cofania się lodowców w południowo-wschodniej Alasce.

Lindsey Doermann z Obserwarotium Ziemi NASA wyjaśniła, że wzdłuż równiny przybrzeżnej południowo-wschodniej Alaski woda szybko zastępuje lód. Lodowce w tym rejonie przerzedzają się i cofają, a woda roztopowa tworzy jeziora proglacjalne przed ich czołami. Na jednym z tych rozrastających się obszarów wodnych wyłoniła się nowa wyspa.

Pięć lat później niż przewidywano

Według Mauriego Pelto, glacjologa z amerykańskiej uczelni Nichols College, który po raz pierwszy zobaczył lodowiec Alsek w 1984 roku, na początku XX wieku kończył on swój bieg w Gateway Knob, około pięć kilometrów na zachód od nunataku - góry wystającej ponad lód - który teraz stał się wyspą. Do połowy XX wieku lód cofnął się jeszcze bardziej na wschód, ale nadal obejmował górę.

Inny glacjolog, Austin Post, zrobił zdjęcia lotnicze czoła lodowca Alsek i nadał nunatakowi nazwę Prow Knob, kierując się jego podobieństwem do dziobu statku. Na podstawie tempa cofania się lodowca Post i Pelto ocenili, że nunatak stanie się wyspą w 2020 roku. Ostatecznie stało się to jednak pięć lat później.

Wyspa powstała w miejscu góry Prow Knob NASA Earth Observatory

Autorka/Autor:kp/dd

Źródło: NASA Earth Observatory, livescience.com